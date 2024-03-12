Це вже традиційно журнал Vanity Fair збирає під одним дахом всіх голлівудських зірок після офіційної частини найважливішого заходу в світі кіно, пише Fashion 24.

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Вечірка відрізняється тим, що ній з’являються зірки, яких не було на Оскарі. Здебільшого це моделі та світські леді. Як завжди, знаменитості змагалися за найкращий образ, адже готувалися до своїх виходів ще задовго до самої події.

На наймасштабнішу вечірку після Оскара приїхали всі відомі зірки: Дженніфер Лоуренс, Кендалл Дженнер, Емілі Ратаковскі, Марго Роббі, Кайлі Дженнер, Періс Гілтон та багато інших.

Періс Гілтон у Sabina Bilenko

Найкращі образи з червоної доріжки Vaity Fair
Найкращі образи з червоної доріжки Vaity Fair / Фото Getty Images

Марго Роббі у Mugler

Найкращі образи з червоної доріжки Vaity Fair
Найкращі образи з червоної доріжки Vaity Fair / Фото Getty Images

Дженніфер Лоуренс у Givenchy

Найкращі образи з червоної доріжки Vaity Fair
Найкращі образи з червоної доріжки Vaity Fair / Фото Getty Images

Кендалл Дженнер у Maison Margiela

Найкращі образи з червоної доріжки Vaity Fair
Найкращі образи з червоної доріжки Vaity Fair / Фото Getty Images

Кайлі Дженнер у Ludovic de Saint Sernin

Найкращі образи з червоної доріжки Vaity Fair
Найкращі образи з червоної доріжки Vaity Fair / Фото Getty Images

Кетрін О'Гара у ROBERT WUN

Найкращі образи з червоної доріжки Vaity Fair
Найкращі образи з червоної доріжки Vaity Fair / Фото Getty Images

Емілі Ратажковскі у Jacquemus

Найкращі образи з червоної доріжки Vaity Fair
Найкращі образи з червоної доріжки Vaity Fair / Фото Getty Images

Кріс Дженнер у Oscar de la Renta

Найкращі образи з червоної доріжки Vaity Fair
Найкращі образи з червоної доріжки Vaity Fair / Фото Getty Images

Розі Гантінгтон Вайтлі у Valentino

Найкращі образи з червоної доріжки Vaity Fair
Найкращі образи з червоної доріжки Vaity Fair / Фото Getty Images