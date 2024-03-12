Це вже традиційно журнал Vanity Fair збирає під одним дахом всіх голлівудських зірок після офіційної частини найважливішого заходу в світі кіно, пише Fashion 24.
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Вечірка відрізняється тим, що ній з’являються зірки, яких не було на Оскарі. Здебільшого це моделі та світські леді. Як завжди, знаменитості змагалися за найкращий образ, адже готувалися до своїх виходів ще задовго до самої події.
На наймасштабнішу вечірку після Оскара приїхали всі відомі зірки: Дженніфер Лоуренс, Кендалл Дженнер, Емілі Ратаковскі, Марго Роббі, Кайлі Дженнер, Періс Гілтон та багато інших.
Періс Гілтон у Sabina Bilenko
Найкращі образи з червоної доріжки Vaity Fair / Фото Getty Images
Марго Роббі у Mugler
Найкращі образи з червоної доріжки Vaity Fair / Фото Getty Images
Дженніфер Лоуренс у Givenchy
Найкращі образи з червоної доріжки Vaity Fair / Фото Getty Images
Кендалл Дженнер у Maison Margiela
Найкращі образи з червоної доріжки Vaity Fair / Фото Getty Images
Кайлі Дженнер у Ludovic de Saint Sernin
Найкращі образи з червоної доріжки Vaity Fair / Фото Getty Images
Кетрін О'Гара у ROBERT WUN
Найкращі образи з червоної доріжки Vaity Fair / Фото Getty Images
Емілі Ратажковскі у Jacquemus
Найкращі образи з червоної доріжки Vaity Fair / Фото Getty Images
Кріс Дженнер у Oscar de la Renta
Найкращі образи з червоної доріжки Vaity Fair / Фото Getty Images
Розі Гантінгтон Вайтлі у Valentino
Найкращі образи з червоної доріжки Vaity Fair / Фото Getty Images