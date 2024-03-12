Сідні Свіні здобула популярність завдяки серіалу "Ейфорія", але ще більш відомою акторка стала після головної ролі у романтичній комедії "Люблю тебе ненавидіти". Підбираючи вбрання на вечірку Vanity Fair, білявка надихнулася сукнею Анджеліни Джолі.

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Образ Анджеліни Джолі

Уважні шанувальники одразу впізнали сукню кумирки. У 2004 році Анджеліна Джолі з’явилася на Оскарі у сукні від дизайнера Марка Бауера. Акторка одягнула розкішну сукню відтінку слонової кістки з делікатними оборками на талії, глибоким декольте та повністю відкритою спиною.

Сукня мала два довгих шлейфи, які Анджеліна накинула на руки. Передні пасма волосся знаменитість закріпила ззаду та доповнила образ мінімалістичними сережками та кількаярусним кольє на шиї з каменями.

Образ Сідні Свіні

Через два десятиліття молода акторка вирішила повторити образ Анджеліни Джолі. Ця сукня є архівною, тож Сідні Свіні у своєму інстаграмі подякувала дизайнеру Марку Бауеру за те, що надав їй можливість одягнути легендарну сукню на Оскар через 20 років.

Зірка "Ейфорії" розпустила волосся, але аксесуари підібрала дуже схожі до тих, які були в Анджеліни Джолі. Її зачіска навіть додала певного голлівудського гламуру, який був притаманний Мерилін Монро.

Сідні Свіні не єдина, хто з’явився на вечірці Vanity Fair у вінтажній сукні. Акторка Дженніфер Лоуренс одягнула сукню Givenchy з колекції осінь/зима 1996 року від Джона Гальяно. Зірка фільму "Барбі" Марго Роббі приміряла золотистий корсет від Mugler з 90-х років, а акторка Кері Малліган вийшла на червону доріжку в копії сукні Balenciaga 1950-х років.