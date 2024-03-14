Встреча состоялась в Киеве, в художественной мастерской "Ательенормально". Команда проекта рассказала первой леди о работах, которые будут представлены в украинском павильоне в этом году в Венеции.

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На биеннале Украина представит проект, который называется "Плетение сеток". Тема нынешнего мероприятия – Foreigners Everywhere ("Иностранцы везде").

Елена Зеленская отметила, что украинцам, рассеянным из-за российского вторжения по миру, есть что сказать по этому поводу, потому что огромное количество людей оказались на новом месте, в разных обстоятельствах и не по собственному желанию, но интегрировались, чтобы быть полезными своей стране.

Образ Елены Зеленской

Первая леди обожает брючные костюмы, поэтому пришла на встречу в черном жакете и брюках. Под низ она надела базовую водолазку в тон к костюму. Елена Зеленская вместе со своим стилистом Натальей Каменской любят подчеркивать образы интересными деталями. В этот раз обошлось без броши, впрочем первая леди дополнила образ нагрудным платком в жакете.

Для неофициальной встречи Елена Зеленская выбрала вместо каблуков удобную обувь – кожаные черные лоферы на шнуровке. Волосы первая леди уложила в легкие волны, надела золотистые серьги, а на лице визажисты сделали ее любимый макияж в светло-коричневых тонах.



Елена Зеленская в черном костюме / Фото из инстаграма первой леди



Елена Зеленская в черном костюме / Фото из инстаграма первой леди

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