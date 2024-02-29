В Лондоне жена президента провела встречу с главой МИД Великобритании и министром по вопросам здравоохранения и социальной защиты.

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Образ Елены Зеленской

Для важных встреч Елена Зеленская выбрала один из любимых элементов гардероба – костюм. На этот раз первая леди надела черный удлиненный жакет с черными пуговицами, который был легко притален и штаны палаццо.

Обычно Елена Зеленская и ее стилист Натали Каменская подбирают наряды для выходов от украинских брендов, впрочем на этот раз жена президента решила надеть одежду от люксового французского бренда.

Елена Зеленская показала элегантный образ
Елена Зеленская показала элегантный образ / Фото из инстаграма первой леди

Под низ Зеленская выбрала клетчатую блузу с бантиком от Модного дома Saint Laurent. Эта блуза была представлена в коллекции осень-зима 2021/22. На иностранных сайтах клетчатые изделия почти распродали. Цена такой рубашки – более 1200 фунтов стерлингов (60 тысяч гривен).

Елена Зеленская показала элегантный образ
Блузка от бренда Saint Laurent / Скриншот с сайта Modesens

Аутфит первая леди довершила черными сапогами с острым носком и золотистыми серьгами-каплями, которые она надевает уже не впервые. Волосы Елена Зеленская оставила выпрямленными, а визажисты нанесли нежный макияж на лицо.

Елена Зеленская показала элегантный образ
Елена Зеленская показала элегантный образ / Фото из инстаграма первой леди

В инстаграм-сообщении жена президента Украины поблагодарила лорда Дэвида Кэмерона, который выступает за передачу замороженных российских активов на нужды восстановления нашей страны. С министром здравоохранения и социальной защиты Викторией Аткинс первая леди говорила о медицинском партнерстве и сотрудничестве в рамках ментального здоровья.