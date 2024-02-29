У Лондоні дружина президента провела зустріч з главою МЗС Великої Британії та міністеркою з питань охорони здоров’я та соціального захисту.

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Образ Олени Зеленської

Для важливих зустрічей Олена Зеленська обрала один з улюблених елементів гардероба – костюм. Цього разу перша леді одягнула чорний подовжений жакет з чорними ґудзиками, який був легко приталений та штани палаццо.

Зазвичай Олена Зеленська та її стилістка Наталі Каменська підбирають вбрання для виходів від українських брендів, втім цього разу дружина президента вирішила одягнути річ від люксового французького бренду.



Олена Зеленська показала елегантний образ / Фото з інстаграму першої леді

Під низ Зеленська обрала картату блузу з бантиком від Модного дому Saint Laurent. Ця блуза була представлена у колекції осінь-зима 2021/22. На іноземних сайтах картаті вироби майже розпродали. Ціна такої сорочки – понад 1200 фунтів стерлінгів (60 тисяч гривень).



Блузка від бренду Saint Laurent / Скриншот з сайту Modesens

Аутфіт перша леді довершила чорними чоботами з гострим носком та золотистими сережками-каплями, які вона одягає вже не вперше. Волосся Олена Зеленська залишила випрямленим, а візажисти нанесли ніжний макіяж на обличчя.



Олена Зеленська показала елегантний образ / Фото з інстаграму першої леді

В інстаграм-дописі дружина президента України подякувала лорду Девіду Кемерону, який виступає за передання заморожених російських активів на потреби відновлення нашої країни. З міністеркою охорони здоров'я та соціального захисту Вікторією Аткінс перша леді говорила про медичне партнерство та співпрацю в межах ментального здоров’я.