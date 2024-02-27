Супруга президента Украины выступила с речью на выставке, цель которой – привлечь внимание общественности к историям женщин, которых незаконно заключили в тюрьму за поддержку Украины.

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Также выставка чтит силу и отважность жен политзаключенных, а также тех, кто ежедневно оказывает сопротивление оккупантам, демонстрируя борьбу за свои права и свободы. Выставка направлена на то, чтобы показать, что сопротивление граждан Украины в Крыму продолжается, и с каждым днем набирает все большие обороты.

Образ Елены Зеленской

Сначала первая леди появилась в черном костюме, который состоял из жакета и брюк палаццо. Очень часто блейзеры Елены Зеленской дополняют броши, поэтому не обошлось без нее и на этот раз. Впрочем характерным элементом гардероба стала патриотическая вышиванка.

Первая леди выбрала для себя красивую вышиванку, созданную из разноцветных нитей. Вышитая рубашка украшена орнаментом в виде цветов, ветвей и листочков в зеленых, голубых, розовых и желтых цветах.

Нежный образ Елена Зеленская дополнила золотистыми серьгами в виде капель, а ее брюки довершал широкий пояс. Как всегда, первая леди выглядела безупречно благодаря выпрямленным волосам с боковым пробором и легким макияжем в нюдовых оттенках.



Безупречный образ первой леди / Фото из инстаграма Елены Зеленской



Безупречный образ первой леди / Фото из инстаграма Елены Зеленской

Вышиванку жена президента надела не случайно. В своем инстаграм-сообщении Зеленская отметила, что оккупанты до сих пор считают "преступлением" одевать вышиванку.

За 10 лет войны и оккупации в Крыму появились не только жены политзаключенных, но и женщины-политзаключенные. Уже 217 женщин привлечены оккупантами к так называемой админответственности за "преступления" вроде надевания вышиванки или проведения украинских вечеров,

– написала первая леди в заметке.

Выставка "Ломикамень. Женское сопротивление в Крыму" рассказывает именно о женском лице этой борьбы за свободу и за себя. Название также неслучайно. Елена Зеленская отметила, что Камнеломка – это цветок, воспетый Лесей Украинкой, которая увидела это растение в любимом Крыму, на Ай-Петри.