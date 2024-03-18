В красивом платье артистка появилась в промо к клипу на песню This Time Around. Стилисты выбрали для исполнительницы белое платье, особенностью которого являются фатиновые элементы наряда, которые окутывают тело, как вуаль.

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Все платья от бренда узнаваемые благодаря воздушным тканям, которые держат причудливую форму плавных линий и подчеркивают женственность.

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Дженнифер Лопес в платье от украинского бренда / Фото из инстаграма певицы

Бренд Lever Couture основала дизайнерша Леся Верлингьери из Одессы. Она имела интерес к шитью благодаря бабушке. Именно она показала будущему дизайнеру, как шить вручную. А уже мама подарила ей свою первую швейную машинку и научила ею пользоваться.

Юная дизайнерша отправилась из Одессы в Баварию, где училась в местном Институте дизайна. Тогда Леся Верлингьери решила создать собственный бренд, который сейчас базируется в Лос-Анджелесе. В платьях от украинского бренда появлялась Милла Йовович в Каннах, Карди Би на обложке Essence, а Леди Гага надела платье на съемки более 10 лет назад.

Последний раз в платье от Lever Couture появилась актриса Лия Льюис на Оскаре, которая озвучила главную героиню в номинированном на Оскар анимационном фильме "Стихии" от студии Pixar. Она выбрала розовое платье со шлейфом.