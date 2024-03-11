Смотрите, как выглядит актриса на Оскаре-2024. А также смотрите, как выглядит платье, которое наделало шума на красной дорожке в этом году.

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Леа Льюис выбрала платье украинского бренда

Актриса Леа Льюис, которая озвучила главную героиню в номинированном на Оскар анимационном фильме "Стихии" от студии Pixar, поражает выбранным на красной дорожке изысканным платьем от украинского бренда Lever Couture. Этот технологичный наряд нежно-розового цвета входит в коллекцию "Скорость эмоций 2023" недели моды в Нью-Йорке. Скульптурный образ, создан из наслоения полупрозрачных лент, состоит из мини-платья с эффектным шлейфом.



Леа Льюис в платье украинского бренда на Оскар-2024 / Фото REUTERS/Aude Guerrucci

Какие еще актеры выбирали украинские бренды

Леа Льюис присоединяется к списку известных личностей, которые выбирают платья от украинского бренда на красных дорожках. В прошлом году на церемонии Оскар 2023 певица из Нигерии, Темс, поразила нарядом от Lever Couture. Также технологичные и футуристические наряды выбирают Дженнифер Лопес, Леди Гага, Милла Йовович, Хайди Клум и другие.

Бренд Lever Couture, основан украинским дизайнером Лесе Верлингьери из Одессы, базируется в Лос-Анджелесе.