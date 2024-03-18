У красивій сукні артистка з’явилася у промо до кліпу на пісню This Time Around. Стилісти обрали для виконавиці білу сукню, особливістю якої є фатинові елементи вбрання, які огортають тіло, наче вуаль.

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Всі сукні від бренду є впізнаваними завдяки повітряним тканинам, які тримають найвигадливішу форму плавних ліній та підкреслюють жіночність.

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Дженніфер Лопес у сукні від українського бренду / Фото з інстаграму співачки

Бренд Lever Couture заснувала дизайнерка Леся Верлінг’єрі з Одеси. Вона мала цікавість до шиття завдяки бабусі. Саме вона показала майбутній дизайнерці, як шити вручну. А вже мама подарувала їй свою першу швейну машинку та навчила нею користуватися.

Юна дизайнерка відправилася з Одеси до Баварії, де навчалася в місцевому Інституті дизайну. Тоді Леся Верлінг’єрі вирішила створити власний бренд, який зараз базується у Лос-Анджелесі. У сукнях від українського бренду з’являлася Мілла Йовович у Каннах, Карді Бі на обкладинці Essence, а Леді Гага одягнула плаття на зйомки понад 10 років тому.

Востаннє в сукні від Lever Couture з’явилася акторка Лія Льюїс на Оскарі, яка озвучила головну героїню у номінованому на Оскар анімаційному фільмі "Стихії" від студії Pixar. Вона обрала рожеву сукню зі шлейфом.