В жакете от Jacquemus: королева Рания покорила изысканным образом

Королева Иордании появилась на глобальной конференции Института Милкена 2024 в Лос-Анджелесе. Рания надела стильный аутфит в молочном оттенке.

Знаменитость имеет безупречный вкус в одежде и постоянно демонстрирует роскошные образы. В ее арсенале образов всегда находится место для роскошных платьев и стильных и молодежных вещей.

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Образ королевы Рании

На важное событие Ее Величество создала монохромный аутфит. Перед большой аудиторией она появилась в базовой нюдовой майке, которую дополнила сверху укороченным жакетом от французского бренда Jacquemus. Стоит такая вещь на сайте бренда 1000 долларов.

На низ Рания надела широкие брюки палаццо молочного цвета от американской марки SIMKHAI. Образ королевы довершили туфли-лодочки с абстрактным принтом и золотыми каблуками от Dior.

Королева распустила волосы и уложила их в кудри, а на лице сделала макияж, который подчеркивает ее взгляд, губы накрасила розовой помадой.

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