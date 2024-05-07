Если на модном событии Met Gala Зендея дважды меняла образы в платьях, то на модной тусовке после основной церемонии, эстафету забрала Кендалл Дженнер.

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Образы Кендалл Дженнер

Известная модель надела несколько белоснежных коротких платьев, которые ей очень подходили. Выбор первого изделия пал на кружевное платье от бренда Вивьен Вествуд.

Платье было украшено золотистым корсетом с нежным кружевом и мини-юбкой. Платье на длинный рукав напоминало болеро, а вырез в зоне декольте подчеркнул бюст Кендалл. Аутфит модель дополнила белыми босоножками с ремешками и мини-сумкой белого цвета.



Интересный образ Кендалл Дженнер на Met Gala / Фото Getty Images

Для второго образа Кендалл тоже надела белое платье из коллекции Givenchy by Alexander McQueen весна-лето 1997 года. Наряд на корсете был украшен крыльями, а шифоновое платье имело открытый перед и спадало длинной тканью сзади.



Модный образ Кендалл Дженнер на Met Gala / Фото Getty Images

Кендалл Дженнер на Met Gala 2024

На основном fashion-событии Кендалл сияла в черно-коричневом платье из архивной коллекции Givenchy 1999 года, которое создал Alexander McQueen. Платье украшала бахрома и стойки-воротнички.



Стильный образ Кендалл Дженнер на Met Gala / Фото Getty Images

Сестра Кендалл Дженнер не любит скромные и базовые образы и выбирает эпатировать на публике. Ким Кардашян решила выбрать такое платье на Met Gala, которое визуально сделает ее талию неестественно тонкой. Больше о скандальный образ читайте в нашем материале.