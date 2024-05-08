Изабель Шапю и ее парень Нельсон Тиберген, которых называют эталонами double-dressing появились на fashion-событии в парных образах. Специально для Met Gala наряды для них создал бренд из Украины Nadya Dzyak.

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Блогер из Нью-Йорка Изабель Шапю прославилась со своим бойфрендом тем, что выходит гулять в одинаковом или очень похожем наряде. Их парные парные аутфиты разлетаются по всей сети. Посетив Met Gala пара в очередной раз продемонстрировала наряды в одинаковом цвете.

Образ пары Young Emperors на Met Gala

Изабель Шапю появилась в платье-жакете с пышной юбкой ярко-красного цвета. Образ девушки дополнила прическа в виде пучка и босоножки с цветком.

Ее парень Нельсон Тиберген надел вишневый костюм с огромным цветком на плече. Под жакет он надел красную рубашку и галстук.

По дресс-коду звезды приходили на событие в наряде с цветочными мотивами, поэтому блогер дополнил look сумкой в виде красной розы.



Образ блогеров от Нади Дзяк / Фото Insider

Добавим, что Изабель и Нельсон поддерживают Украину. После начала полномасштабного вторжения они выходили в свет в сине-желтых костюмах, а Изабель даже продемонстрировала на себе свитер в цветах флага Украины.