Инфлюэнсеры со всего мира всячески пытаются поддержать Украину. Все чаще звезд стритстайла можно заметить в образах, состоящих из сине-желтого цвета, которые отсылаются в государственный флаг Украины.

Читайте тавже Леони Ганне показала свои лучшие образы в сине-желтых цветах

Блогерша из Нью-Йорка Изабель Шапю прославилась со своим бойфрендом тем, что выходит гулять в очень похожих нарядах. Находясь в Париже, влюбленные примеряли на себе новые образы, один из которых был посвящен украинцам.

Образ Изабель Шапю

Изабель Шапю и ее парень Нельсон Тиберген, которых называют эталонами double-dressing, вышли на прогулку в одинаковых свитерах. Блогерка примерила темно-синие джинсы и укороченный свитер с вырезанным сердцем на груди в сине-желтые полоски. Ее образ дополняли черные сапоги и лакированная сумка Prada Cleo. Довершением аутфита стали громоздкие перстни в синем и желтом цвете.

Нельсон Тиберген надел голубые джинсы и идентичный свитер только в красно-розовую полоску. Блогер дополнил свой look серебристой сумкой хобо, синим и желтым перстнем, а также необычным синим маникюром на ногтях.



Интересные образы американских инфлюэнсеров / Фото из инстаграммы



Интересные образы американских инфлюэнсеров / Фото из инстаграммы

В своем инстаграм-сторезе Изебель опубликовала фото с голубой и желтой сумкой. Вероятно, девушка готовит новую порцию стильных образов, которые она посвятит Украине.