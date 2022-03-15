Інфлюенсери зі всього світу всіляко намагаються підтримати Україну. Все частіше зірок стрітстайлу можна помітити в образах, що складаються з синьо-жовтих кольорів, які відсилаються до державного прапора України.

Читайте також "Ми з Україною": Леоні Ганне показала свої найкращі образи в синьо-жовтих кольорах

Блогерка з Нью-Йорка Ізабель Шапю прославилася зі своїм бойфрендом тим, що виходить гуляти в однаковому або дуже схожому вбранні. Перебуваючи в Парижі, закохані приміряли на собі нові образи, один з яких був присвячений українцям.

Образ Ізабель Шапю

Ізабель Шапю та її хлопець Нельсон Тіберген, яких називають еталонами double-dressing вийшли на прогулянку в однакових светрах. Блогерка приміряла темно-сині джинси та вкорочений светр з вирізаним серцем на грудях у синьо-жовті смужки. Її образ доповнювали чорні чоботи та лакована сумка Prada Cleo. Довершенням аутфіту стали громіздкі персні в синьому та жовтому кольорі.

Нельсон Тіберген одягнув блакитні джинси та ідентичний светр, лише в червоно-рожеву смужку. Блогер доповнив свій look сріблястою сумкою хобо, синім та жовтим перснем, а також незвичним синім манікюром на нігтях.



Цікаві образи американських інфлюенсерів / Фото з інстаграму



Цікаві образи американських інфлюенсерів / Фото з інстаграму

У своєму інстаграм-сторіз Ізебель опублікувала фото з блакитною та жовтою сумкою. Ймовірно, дівчина готує ще нову порцію стильних образів, які вона присвятить Україні.



Ізабель Шапю з блакитною та жовтою сумкою / Фото з інстаграму