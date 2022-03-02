Весь мир поддерживает Украину в противостоянии российской агрессии. От многих стран поступает оружие, гуманитарная помощь, знаменитости жертвуют деньги, а известные инфлюэнсеры всячески привлекают внимание к циничной полномасштабной атаке россиян.

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В понедельник, 28 февраля, в Париже началась Неделя моды. В знак поддержки нашего государства, переживающего сложные времена, знаменитая пара из Нью-Йорка, известная по псевдониму Young Emperors – вышла в свет в образах, состоящих из цветов украинского флага.

Какие еще мировые звезды поддержали украинский народ во время жестокой войны – читайте здесь.

Изабель Шапю и Нельсон Тиберген одеваются в очень похожие наряды. Своими образами они прославились во всех модных кругах.

Пара из Нью-Йорка поддержала Украину

Пара написала в своем инстаграмме, что их м ы сли сейчас с Украиной, продемонстрировав безупречный аутфит.

Нельсон Тиберген надел на fashion-событие голубой костюм, белую рубашку и белые кроссовки. Свой образ он дополнил очками и желтой сумкой.

Изабель Шапю примерила желтый костюм с удлиненным жакетом с одной пуговицей. Под низ она надела белую рубашку. Ее look дополнили очки и сумку голубого цвета.



Модный образ fashion-инфлюэнсеров / Фото из инстаграммы блоггеров