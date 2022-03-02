Увесь світ підтримує Україну в протистоянні російській агресії. Від багатьох країн надходить зброя, гуманітарна допомога, знаменитості жертвують гроші, а відомі інфлюенсери усіляко привертають увагу до цинічної повномасштабної атаки росіян.

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У понеділок, 28 лютого, у Парижі розпочався Тиждень моди. На знак підтримки нашої держави, яка переживає складні часи, знаменита пара з Нью-Йорка, що відома за псевдонімом Young Emperors – вийшла у світ в образах, що складаються з кольорів українського прапора.

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Ізабель Шапю та Нельсон Тіберген одягаються в дуже схоже між собою вбрання. Своїми образами вони прославилися в усіх модних колах.

Пара з Нью-Йорка підтримала Україну

Пара написала у своєму інстаграмі, що їхні думки зараз з Україною, продемонструвавши бездоганний аутфіт.

Нельсон Тіберген одягнув на fashion-подію блакитний костюм, білу сорочку та білі кросівки. Свій образ він доповнив окулярами та сумкою жовтого кольору.

Ізабель Шапю приміряла жовтий костюм з подовженим жакетом з одним ґудзиком. Під низ вона одягнула білу сорочку. Її look доповнили окуляри та сумка блакитного кольору.



Модний образ fashion-інфлюенсерів / Фото з інстаграму блогерів

Додамо, що раніше на знак підтримки України в синьо-жовтих образах з’явилася німецька інфлюенсерка Леоні Ганне, яка приміряла синій костюм з жовтими чоботами та сумкою. Також Грета Лі вийшла на червону доріжку в синьо-жовтій сукні.