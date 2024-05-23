Коричневые юбки – хит лета: как выглядят самые популярные варианты

Все мы привыкли носить юбки черных или белых цветов, впрочем стоит обратить на другой цвет, к примеру, коричневый. Модные эксперты говорят, что именно такие юбки станут одними из фаворитов сезона.

Летнее время года обычно наблюдается увеличенной концентрацией цветовой палитры, однако на замену жизнерадостному цвету пришел самый неожиданный коричневый тон.

Читайте также Готовимся к лету: как выглядят самые модные шорты сезона

Он стал любимым цветом не только дизайнеров, но и знаменитостей и streetstyle-звезд, поэтому рассказываем, какие же коричневые юбки выбрать в этом сезоне.

Драпированная юбка с драпировкой

Юбка миди с разрезом сбоку и драпированными деталями на талии способна усовершенствовать любой образ. Сочетайте с прозрачными топами или блузами, которые станут чувственным и изящным дополнением.



Трендовые юбки на лето 2024 / Фото Vogue

Асимметричная юбка

Специалисты говорят, что если бы существовал идеальный дизайн юбки на летнее время, то в ней бы точно была драпировка, прозрачные материалы, складки и вырезы. Такую смелую юбку стоит сочетать с кроп-топом и балетками из сетки или босоножками на объемной подошве.



Модные юбки на лето 2024 / Фото Vogue

Коричневая юбка с рюшами

Дизайнеров очень захватили рюши и воздушные складки, поэтому в моду вошли романтические юбки. Римуйте такую юбку с обувью на низком каблуке или мюлями на платформе.



Актуальные юбки на лето 2024 / Фото Vogue

Коричневая юбка с фатином

Прямая юбка – это вневременная вещь. Такой фасон был популярным в 1960 – 1990-х годах и до сих пор не теряет актуальности. Весеннюю версию юбки дизайнеры украсили тюлем или фатином, который существенно влияет на ее вид.



Красивые юбки на лето 2024 / Фото Vogue

Юбка с высокой посадкой

В сезоне весна – лето 2024 Dior обновил самый известный архивный образ New Look миди-юбкой с драпировкой на бедрах. Юбка этого кроя идеально дополнит базовый верх и обувь.



Трендовые юбки на лето 2024 / Фото Vogue

Несмотря на популярность коричневого, эксперты говорят, что летом в моду войдет оттенок сливочного масла. Дизайнер Андре Тан отметил, что нам без нарядов кремовых оттенков в этом сезоне не обойтись.