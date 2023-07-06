Если вы планируете свой отпуск провести где-то в комплексе с бассейном и уже начинаете складывать чемодан, то не забудьте о главном летнем элементе гардероба – купальнике, пишет 24 Канал.

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Для тех, кто не гонится за трендами и любит базовые элементы гардероба, рекомендуем обратить внимание на купальники, которые всегда будут актуальны. Их фасоны и цвета не зависят от сезонов и будут оставаться в моде всегда.

Даже самые преданные модницы все равно выбирают для себя базовые модели купальников. Среди многих трендовых моделей, таких как купальники с цветочными аппликациями, фактурные, с завязками и многие другие, актуальность не теряют сплошные купальники, классические черные и яркие.

Монокини

Сплошные купальники смотрятся стильно и изящно. Они принадлежат к базовым купальникам, поэтому в моде будут оставаться всегда. Выбирайте для себя минималистичные фасоны или с интересными деталями, которые лишь подчеркнут его красоту.

Раздельные яркие

Эта модель купальника является самой популярной в пляжном гардеробе. Девушки любят раздельный купальник за его практичность и возможность получить равномерный загар.

Летом мы очень любим яркие цвета, поэтому цветные купальники всегда будут популярны независимо от трендов.

Раздельные черные

Еще одна классика среди купальников – черный цвет. Выглядят такие купальники достаточно универсально и являються базовой основой. Такой купальник хорошо моделирует фигуру и может даже сочетаться с брюками вместо топа или бралета.