Якщо ви плануєте свою відпустку провести десь у відпочинковому комплексі з басейном і вже починаєте складати валізу, то не забудьте про головним літній елемент гардероба – купальник, пише 24 Канал.

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Для тих, хто не женеться за трендами і любить базові елементи гардероба, радимо звернути увагу на купальники, які завжди будуть актуальними. Їхні фасони та кольори не залежать від сезонів та завжди будуть залишатися в моді.

Навіть найвідданіші модниці все одно обирають для себе базові моделі купальників. Серед багатьох трендових моделей, такі як купальники з квітковими аплікаціями, фактурні, із зав’язками та багато інших, актуальності не втрачають суцільні купальники, класичні чорні та яскраві.

Монокіні

Суцільні купальники виглядають стильно і витончено. Вони належать до базових купальників, тож у моді залишатимуться завжди. Обирайте для себе мінімалістичні фасони або ж з цікавими деталями, які лише підкреслять його красу.

Роздільні яскраві

Ця модель купальника є найпопулярнішою у пляжному гардеробі. Дівчата люблять роздільний купальник за його практичніть та можливість отримати рівномірну засмагу.

Влітку ми дуже любимо яскраві кольори, тож кольорові купальники завжди будуть популярними, незалежно від трендів.

Роздільні чорні

Ще одна класика серед купальників – чорний колір. Виглядають такі купальники доволі універсально та є базовою основою. Такий купальник добре моделює фігуру та може навіть поєднуватися зі штанами замість топу чи бралета.