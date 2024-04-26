Fashion 24 рекомендует лишь отказаться от тех цветов и оттенков, которые старят или делают образ дешевым или антитрендовым. В этом сезоне актуальны как очень яркие, так и пастельные или базовые цвета, которые относятся в основном к осенней палитре – серый или коричневый. Однако есть определенная категория цветов, которых все же стоит избегать.

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Темные цвета

Несмотря на то, что черный цвет считается базой, а серый и коричневый, о котором мы упомянули выше являются трендами 2024 года, советуем отказаться от насыщенных темно-серых или темно-коричневых цветов. Они могут выглядеть слишком тяжелыми для весеннего образа.

Неоновые цвета

Такие цвета являются агрессивными и могут очень быстро утомлять глаз, особенно, если их использовать в большом количестве. Неон уже давно считается антитрендом, поэтому лучше от него отказаться.



Не добавляйте неоновые оттенки в свой гардероб / Фото Pinterest

Бледные или выцветшие цвета

Не стоит добавлять в свой гардероб такие оттенки, поскольку в вашем образе они могут выглядеть неуместными.

Эти рекомендации не являются строгими правилами. Вы можете прибегать к экспериментам. В первую очередь ориентируйтесь на индивидуальный стиль и носите то, что нравится вам и в чем вы чувствуете себя комфортно.