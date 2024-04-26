Fashion 24 рекомендує лише відмовитися від тих кольорів та відтінків, які старять або роблять образ дешевим чи антитрендовим. Цього сезону актуальними є як дуже яскраві, так і пастельні чи базові кольори, які належать здебільшого до осінньої палітри – сірий чи коричневий. Однак є певна категорія кольорів, яких все ж таки варто уникати.

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Темні кольори

Попри те, що чорний колір вважається базою, а сірий та коричневий, про який ми згадали вище є трендами 2024 року, радимо відмовитися від насичених темно-сірих чи темно-коричневих кольорів. Вони можуть виглядати занадто важкими для весняного образу.

Неонові кольори

Такі кольори є агресивними та можуть дуже швидко втомлювати око, особливо, якщо їх використовувати у великій кількості. Неон вже давно вважається антитрендом, тому краще від нього відмовитися.



Не додавайте неонові відтінки у свій гардероб / Фото Pinterest

Бліді чи вицвілі кольори

Не варто додавати у свій гардероб такі відтінки, оскільки у вашому образі вони можуть виглядати недоречними.

Ці рекомендації не є строгими правилами. Ви можете вдаватися до експериментів. У першу чергу орієнтуйтеся на індивідуальний стиль та носіть те, що подобається вам та в чому ви відчуваєте себе комфортно.