Начало весны – это хорошее время, чтобы пересмотреть свой гардероб и избавиться от вещей, которые давно вышли из моды, пишет Fashion 24. Отнеситесь к разбору гардероба серьезно, поскольку он может легко испортить ваш образ.

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Мода является циклической, поэтому одежда и обувь, которые были актуальными несколько лет назад, могут снова появиться в трендах. Но в большинстве одежда проходит определенную трансформацию. Это означает, что одна и та же вещь не будет снова модной, поэтому надо от нее избавляться в гардеробе.

Вязаный жилет

Этот элемент гардероба вышел из моды несколько лет назад. Если он еще есть у вас, то от него стоит избавиться, поскольку такой жилет вносит значительную безвкусицу в ваш образ. Лучше замените жилетку кардиганом.



Одежда, которая больше не в моде в 2024 году / Фото Pinterest

Свитер с жемчужинками

Мода на такие свитера уже давно прошла, поэтому от них надо отказаться. Замените их на однотонные базовые свитера. Самыми популярными цветами считается черный, белый, красный.



Антитрендовая одежда на весну 2024 / Фото Pinterest

Лосины с кружевом

Кружево в этом году является очень популярным, однако от лосин с кружевными лампасами – откажитесь. Сейчас такие изделия считаются антитрендовыми, поэтому лучше выбирать однотонные лосины.



Антитренды весны 2024 / Фото Pinterest

Также обратите внимание на несколько антитрендовых цветов, которые в этом сезоне уже считаются неактуальными. Лучше отказаться от всех этих оттенков, чтобы не портить образ. Читайте о них в нашем материале.