Початок весни – це гарний час, щоб передивитися свій гардероб та позбутися від речей, які давно вийшли з моди, пише Fashion 24. Віднесіться до розбору гардероба серйозно, оскільки він може легко зіпсувати ваш образ.

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Мода є циклічною, тож одяг та взуття, які були актуальними кілька років тому, можуть знову з’явитися в трендах. Та в більшості вбрання проходить певну трансформацію. Це означає, що один і той самий одяг не буде знову модним, тому треба від нього позбавлятися в гардеробі.

В’язаний жилет

Цей елемент гардероба вийшов з моди кілька років тому. Якщо він ще є у вас, то від нього варто позбутися, оскільки такий жилет вносить значний несмак у ваш образ. Краще замініть жилетку кардиганом.

антитрендовий одяг
Одяг, який більше не в моді у 2024 році / Фото Pinterest

Светр з перлинками

Мода на такі светри вже давно минула, тому від них треба відмовитися. Замініть їх на однотонні базові светри. Найпопулярнішими кольорами вважається чорний, білий, червоний.

антитрендовий одяг
Антитрендовий одяг на весну 2024 / Фото Pinterest

Лосини з мереживом

Мереживо цього року є дуже популярним, однак від лосинів з мереживними лампасами – відмовтеся. Зараз такі вироби вважаються антитрендовими, тому краще обирати однотонні лосини.

антитрендовий одяг
Антитренди весни 2024 / Фото Pinterest

Також зверніть увагу на кілька антитрендових кольорів, які цього сезону вже вважаються неактуальними. Краще відмовитися від всіх цих відтінків, щоб не псувати образ. Читайте про них в нашому матеріалі.