Популярный ведущий Юрий Горбунов надел на шоу "Голос страны" элегантный смокинг из новой коллекции украинского бренда мужских костюмов Andreas Moskin.
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Смокинг отличается уникальным цветом морской волны, а также особыми изящными деталями. Стильный look Юрий дополнил белоснежным платочком-паше и стильными лаковыми лоферами черного цвета.
Эффектный образ Юрия Горбунова / Фото из инстаграма
На фотографии Горбунов позировал в тандеме со своей женой, Катей Осадчей, которая также ведет шоу. Телеведущая позировала в роскошном платье-бюстье с серебристой вставкой и босоножках от бренда Kachorovska. Стилисты сделали для нее эффектную прическу с мокрым эффектом.
Стильные образы Юрия Горбунова и Кати Осадчей / Фото из инстаграм-сторис
Напомним, что судьями нынешнего проекта "Голос страны" стали Святослав Вакарчук, Надя Дорофеева, Потап и Оля Полякова.