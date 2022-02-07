Популярный ведущий Юрий Горбунов надел на шоу "Голос страны" элегантный смокинг из новой коллекции украинского бренда мужских костюмов Andreas Moskin.

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Смокинг отличается уникальным цветом морской волны, а также особыми изящными деталями. Стильный look Юрий дополнил белоснежным платочком-паше и стильными лаковыми лоферами черного цвета.



Эффектный образ Юрия Горбунова / Фото из инстаграма

На фотографии Горбунов позировал в тандеме со своей женой, Катей Осадчей, которая также ведет шоу. Телеведущая позировала в роскошном платье-бюстье с серебристой вставкой и босоножках от бренда Kachorovska. Стилисты сделали для нее эффектную прическу с мокрым эффектом.



Стильные образы Юрия Горбунова и Кати Осадчей / Фото из инстаграм-сторис

Напомним, что судьями нынешнего проекта "Голос страны" стали Святослав Вакарчук, Надя Дорофеева, Потап и Оля Полякова.

Уже 4 марта в Украине состоится долгожданная премьера шоу "Холостяк". Для съемок первого выпуска главный герой Алекс Топольский красовался в образе от украинского бренда мужских костюмов Andreas Moskin.