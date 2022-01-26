Недавно в сети появились фото в роскошном образе Алекса Топольского, который готовится дебютировать уже этой весной в роли нового "Холостяка".

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Главный герой, за сердце которого поборются немало девушек, выглядит безупречно и стильно в монохромном образе от Andreas Moskin. Красавец надел черную рубашку, элегантный двубортный смокинг и приталенное пальто.

Расстегнув верхнюю пуговицу рубашки, новый "Холостяк" добавил образу расслабленности, а своим новым аутфитом растопил сердца поклонниц.



Эффектный образ Алекса Топольского / Фото пресс-службы



Эффектный образ Алекса Топольского / Фото пресс-службы