Настя Каменских обожает стильные платья, в которых она непревзойденно выглядит. Роскошными аутфитами звезды вдохновляются тысячи подписчиков в инстаграме. В последнем сообщении звезда опубликовала волшебный кадр с Потапом.

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По всей вероятности, такой look Настя Каменских выбрала для фотосессии со своим мужем.

Образ Насти Каменских

Артистка надела длинное вечернее платье-бюстье золотистого цвета с глубоким разрезом на ноге. Платье с блестками эффектно подчеркнуло все изгибы тела.

Роскошный образ Настя Каменских дополнила минималистичными босоножками. Певица оставила свои вьющиеся волосы распущенными, а на лице сделала макияж в золотистых тонах.

Рядом с Настей позировал Потап. Он надел белую базовую рубашку и черный костюм от бренда Andreas Moskin. В комментариях поклонники отметили, что супруги выглядят в таких образах просто невероятно.

"Как же вы красиво выглядите! Платье просто огонь";

"Самая красивая пара Украины";

"У меня просто нет слов";

"Какая вы шикарная";

"Голливудская пара";

"Вы очень красивые".

Потрясающий образ Насти Каменских и Потапа / Фото из инстаграма