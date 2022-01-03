Настя Каменських обожнює стильні сукні, в яких вона неперевершено виглядає. Розкішними аутфітами зірки надихаються тисячі її підписників в інстаграмі. В останньому дописі зірка опублікувала чарівний кадр з Потапом.
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Ймовірно, такий look Настя Каменських обрала для фотосесії зі своїм чоловіком.
Образ Насті Каменських
Артистка одягнула довгу вечірню сукню-бюстьє золотистого кольору з глибоким розрізом на нозі. Плаття з блискітками ефектно підкреслило всі вигини тіла.
Розкішний образ Настя Каменських доповнила мінімалістичними босоніжками. Співачка залишила своє кучеряве волосся розпущеним, а на обличчі зробила макіяж в золотистих тонах.
Поруч з Настею позував Потап. Він одягнув білу базову сорочку та чорний костюм від бренду Andreas Moskin. В коментарях прихильники зазначили, що подружжя виглядає в таких образах просто неймовірно.
- "Як же ви красиво виглядаєте! Плаття просто вогонь";
- "Найгарніша пара України";
- "У мене просто немає слів";
- "Яка ви шикарна";
- "Голлівудська пара";
- "Ви дуже красиві".
Приголомшливий образ Насті Каменських і Потапа / Фото з інстаграму