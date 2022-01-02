Усі образи Леоні Ганне заслуговують особливої уваги. Білявка володіє чудовим смаком у виборі вбрання, тож створює бездоганні аутфіти не лише для повсякденних прогулянок, але й дивує свою багато мільйонну аудиторію ефектним вибором суконь.

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Леоні Ганне є однією з найбільш впливових інфлюенсерок світу. Її запрошують на Тижні моди, а віднедавна лідерів думок почали запрошувати на знамениті кінофестивалі. Так, популярна фешіоніста зачарувала увесь світ неймовірною сукнею на Каннському кінофестивалі, а згодом і на Венеційському.

На червоних доріжках білявка сяяла у кутюрних сукнях від люксових брендів, доповнюючи свої образи вишуканими ювелірними аксесуарами, розкішними зачісками та ефектними макіяжами.

У своєму особистому профілі в інстаграмі Леоні Ганне опублікувала 10 світлин з її найкращими виходами у 2021 році. Інфлюенсерка подякувала своїм підписникам за любов та підтримку та зазначила, що вони допомагають їй творити та дивувати щоразу новими образами.



Найкращі сукні Леоні Ганне за 2021 рік / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Найкращі сукні Леоні Ганне за 2021 рік / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Найкращі сукні Леоні Ганне за 2021 рік / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Найкращі сукні Леоні Ганне за 2021 рік / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Найкращі сукні Леоні Ганне за 2021 рік / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Найкращі сукні Леоні Ганне за 2021 рік / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Найкращі сукні Леоні Ганне за 2021 рік / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Найкращі сукні Леоні Ганне за 2021 рік / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Найкращі сукні Леоні Ганне за 2021 рік / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Найкращі сукні Леоні Ганне за 2021 рік / Фото з інстаграму інфлюенсерки