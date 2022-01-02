Усі образи Леоні Ганне заслуговують особливої уваги. Білявка володіє чудовим смаком у виборі вбрання, тож створює бездоганні аутфіти не лише для повсякденних прогулянок, але й дивує свою багато мільйонну аудиторію ефектним вибором суконь.

Цікаво Леся Нікітюк зустріла Новий рік у відвертому образі від українського бренду: святкові фото

Леоні Ганне є однією з найбільш впливових інфлюенсерок світу. Її запрошують на Тижні моди, а віднедавна лідерів думок почали запрошувати на знамениті кінофестивалі. Так, популярна фешіоніста зачарувала увесь світ неймовірною сукнею на Каннському кінофестивалі, а згодом і на Венеційському.

На червоних доріжках білявка сяяла у кутюрних сукнях від люксових брендів, доповнюючи свої образи вишуканими ювелірними аксесуарами, розкішними зачісками та ефектними макіяжами.

У своєму особистому профілі в інстаграмі Леоні Ганне опублікувала 10 світлин з її найкращими виходами у 2021 році. Інфлюенсерка подякувала своїм підписникам за любов та підтримку та зазначила, що вони допомагають їй творити та дивувати щоразу новими образами.

Найкращі сукні Леоні Ганне за 2021 рік
Найкращі сукні Леоні Ганне за 2021 рік / Фото з інстаграму інфлюенсерки

Найкращі сукні Леоні Ганне за 2021 рік
Найкращі сукні Леоні Ганне за 2021 рік / Фото з інстаграму інфлюенсерки

Найкращі сукні Леоні Ганне за 2021 рік
Найкращі сукні Леоні Ганне за 2021 рік / Фото з інстаграму інфлюенсерки

Найкращі сукні Леоні Ганне за 2021 рік
Найкращі сукні Леоні Ганне за 2021 рік / Фото з інстаграму інфлюенсерки

Найкращі сукні Леоні Ганне за 2021 рік
Найкращі сукні Леоні Ганне за 2021 рік / Фото з інстаграму інфлюенсерки

Найкращі сукні Леоні Ганне за 2021 рік
Найкращі сукні Леоні Ганне за 2021 рік / Фото з інстаграму інфлюенсерки

Найкращі сукні Леоні Ганне за 2021 рік
Найкращі сукні Леоні Ганне за 2021 рік / Фото з інстаграму інфлюенсерки

Найкращі сукні Леоні Ганне за 2021 рік
Найкращі сукні Леоні Ганне за 2021 рік / Фото з інстаграму інфлюенсерки

Найкращі сукні Леоні Ганне за 2021 рік
Найкращі сукні Леоні Ганне за 2021 рік / Фото з інстаграму інфлюенсерки

Найкращі сукні Леоні Ганне за 2021 рік
Найкращі сукні Леоні Ганне за 2021 рік / Фото з інстаграму інфлюенсерки