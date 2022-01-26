Нещодавно в мережі з’явилися фото в розкішному образі Алекса Топольського, який готується дебютувати вже цієї весни в ролі нового "Холостяка".

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Головний герой, за серце якого поборяться чимало дівчат, виглядає бездоганно і стильно в монохромному образі від Andreas Moskin. Красень одягнув чорну сорочку, елегантний двобортний смокінг та приталене пальто.

Розстібнувши верхній ґудзик сорочки, новий "Холостяк" додав образу розслабленості, а своїм новим аутфітом розтопив серця прихильниць.



Ефектний образ Алекса Топольського / Фото з прес-служби



Ефектний образ Алекса Топольського / Фото з прес-служби

Судячи з декорацій, саме в такому аутфіті "Холостяк" з'явиться в 1 випуску шоу, під час знайомства з дівчатами.

Алекс Топольський – 32-річний український бізнесмен, який займається нерухомістю в Майямі. Не зважаючи на те, що чоловік активно займається спортом та полюбляє спортивний стиль одягу, він вже неодноразово був зафіксований в образах від українського бренду.

Andreas Moskin – відомий український бренд із креативними чоловічими кежуал та діловими колекціями. Чимало відомих українських зірок підтримують політику бренду “Made in Ukraine” та обирають костюми від знаменитих дизайнерів. Нещодавно в елегантному костюмі від Andreas Moskin позував на фото Потап разом зі своєю дружиною Настею Каменських.