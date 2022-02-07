Популярний ведучий Юрій Горбунов одягнув на шоу "Голос країни" елегантний смокінг із нової колекції українського бренду чоловічих костюмів Andreas Moskin.

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Смокінг вирізняється унікальним кольором морської хвилі, а також особливими витонченими деталями. Стильний look Юрій доповнив білосніжною хустинкою-паше та стильними лаковими лоферами чорного кольору.



Ефектний образ Юрія Горбунова / Фото з інстаграму

На світлині Горбунов позував в тандемі зі своєю дружиною, Катею Осадчою, яка також веде шоу. Телеведуча позувала у розкішній сукні-бюстьє зі сріблястою вставкою та босоніжках від бренду Kachorovska. Cтилісти зробили для неї ефектну зачіску з мокрим ефектом.



Стильні образи Юрія Горбунова та Каті Осадчої / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, що суддями цьогорічного проєкту "Голос країни" стали Святослав Вакарчук, Надя Дорофєєва, Потап та Оля Полякова.

Вже 4 березня в Україні відбудеться довгоочікувана прем'єра шоу "Холостяк". Для зйомок першого випуску головний герой Алекс Топольський красувався в образі від українського бренду чоловічих костюмів Andreas Moskin.