При створенні колекції засновниця бренду Ельвіра Гасанова надихалася однією з найяскравіших епох у моді – революційними 1920-ми роками. На подіум вийшли моделі у довгих сукнях, подовжених жакетах з масивною лінією плеча та у топах з пір’я.

Цікаво Ірина Горова та Надя Дорофєєва з’явилися на Ukrainian Fashion Week в розкішних костюмах

Окрім характерних тогочасних елементів одягу, дизайнерка додала сучасні силуети і матеріали. Ельвіра Гасанова створила вбрання з льону, додала до колекції вкорочені жакети й мініспідниці з торочками, напівпрозорі блузи й сітчасті сукні, акцентні вирізи та виокремила окреслену талію.

У колекції Pre-Fall 2022 зі стилісткою Женею Скварською ми об’єднали ці несхожі грані. У результаті вийшли вишукані, але водночас строгі штанні костюми з блискучими вишивками, камінням. Переважають у колекції відтінки шоколаду й троянди з полуницею – ідеальний рецепт для будь-якої вечірки цього літа,

– розповіла про колекцію Ельвіра Гасанова.

На модну подію зібралося чимало знаменитостей українського шоу-бізнесу. На показ бренду GASANOVA завітала солістка гурту "KAZKA" Олександра Заріцька, телеведуча Катя Осадча, співачка Надя Дорофєєва, продюсерка Ірина Горова та багато інших.

Показ нової колекції GASANOVA: дивіться відео

Нагадаємо, під час попереднього показу восени дизайнерка вирішила відмовитись від звичного всім формату й перетворила представлення колекції на справжнє видовище. В середині зали Мистецького арсеналу були розташовані манекени в одязі з колекції Гасанової. Шоу відбувалось під спів солістки гурту KAZKA – Олександри Заріцької.