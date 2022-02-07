З 3 по 6 лютого відбувся 25-й ювілейний Ukrainian Fashion Week. На світську подію щодня збиралося чимало українських знаменитостей. Ірина Горова та Надя Дорофєєва прийшли у другий день модної події на показ нової колекції української дизайнерки Ельвіри Гасанової.

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Модниці одягнулися у вишукані костюми, які створила талановита дизайнерка. В ефектних образах знаменитості красувалися у Мистецькому арсеналі серед найуспішніших представників шоу-бізнесу та модної індустрії.

Образи знаменитостей

Ірина Горова обрала розкішний синій костюм, що складався з подовженого жакета та рукавів. Ефектний look Ірина доповнила костюмними штанами, шкіряним чорним поясом та об’ємним клатчем у ромби.

Надя Дорофєєва вразила публіку не менш цікавим аутфітом. Знаменитість приміряла під низ білу футболку, зверху одягнула розслаблений жилет з вишивкою кристалами Swarovski. Співачка доповнила образ штанами палаццо, черевиками на масивній платформі та класичним чорним жакетом.



Розкішні образи Наді Дорофєєвої та Ірини Горової / Фото з інстаграму