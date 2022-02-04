Учора, 3 лютого, в Києві стартував ювілейний 25-й Ukrainian Fashion Week, повідомляє 24 канал. У перший день модної події колекцію сезону осінь – зима 2022/23 показав бренд Vorozhbyt&Zemskova. Марку створили у 1997 році Тетяна Земскова та Олена Ворожбит.

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Серед численних моделей дизайнерки запросили спеціальну гостю – fashion-інфлюенсерку Аліну Френдій. Саме їй довірили закрити показ нової колекції. Дівчина заснувала власний бренд одягу ТОТÉ, тому часто ділиться зі своєю мільйонною аудиторією модними порадами та стильними образами.

Аліна вийшла на подіум у зеленій водолазці, сірій лакованій спідниці та жакеті. Її образ доповнювала незвична зачіска та шнуровані чорні чоботи на масивній платформі.



Аліна Френдій в образі від Vorozhbyt&Zemskova / Фото з Jet Setter

Моделі виходили на подіум у розкішних комбінаціях. Дизайнерки презентували розкішні костюми, пальта, спідниці та лаковані тренчі. Для майбутнього осінньо-зимового сезону бренд представив велюрові куртки, стьобані жилетки та довгі трикотажні сукні в рубчик. Серед головних уборів першість займають шапки-балаклави, які не втратять своєї актуальності.



Показ колекції Vorozhbyt&Zemskova на UFW / Фото з Jet Setter



Показ колекції Vorozhbyt&Zemskova на UFW / Фото з Jet Setter



Показ колекції Vorozhbyt&Zemskova на UFW / Фото з Jet Setter



Показ колекції Vorozhbyt&Zemskova на UFW / Фото з Jet Setter



Показ колекції Vorozhbyt&Zemskova на UFW / Фото з Jet Setter



Показ колекції Vorozhbyt&Zemskova на UFW / Фото з Jet Setter



Показ колекції Vorozhbyt&Zemskova на UFW / Фото з Jet Setter

Додамо, що учора, 3 лютого, телеведуча та дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко вперше за довгий період продефілювала подіумом. 24-річна переможниця "Міс Україна 2016" закрила показ у вбранні Juliya Kros.