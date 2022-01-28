Кім Джонс створив для шоу Haute Couture науково-фантастичні декорації. Його колекція представлена в La Bourse досить екстравагантна.

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Головною родзинкою показу стали декорації – підвішені фрагменти римських арок, дим і сяйво в повітрі. Це третій кутюрний показ Кіма Джонса в ролі креативного директора жіночої лінії Fendi й перший, який він представив офлайн.

Дизайнер, як і раніше, зачарований Римом і його величною красою. За натхненням він звернувся до руїн давніх будівель, що розкидані у місті. Фрагменти статуй та фресок він переніс на тканину в лінійці прет-а-порте.

Джонс змішав міські структури з футуристичними образами й прикрасив ними вечірній одяг. Репродукції статуй біля монументальної штаб-квартири Fendi Palazzo della Civiltà Italiana були намальовані вручну на оксамитових сукнях і накидці зі стриженої норки, відсилаючи до статуї зі стрічки "Прометей".

Дизайнер представив чимало суконь-колонів різної довжини, що прикрашені античними статуями або візерунками у стилі бароко.

Основу палітри склав саме чорний колір. Моделі крокували подіумом у туфлях з футуристичною платформою, а в руках несли мініатюрні сумочки. Образи доповнювали великі кольє, сережки та кафи, а також стрази на обличчі.



Кутюрний показ бренду Fendi / Фото з Vogue Runway



Кутюрний показ бренду Fendi / Фото з Vogue Runway



Кутюрний показ бренду Fendi / Фото з Vogue Runway



Кутюрний показ бренду Fendi / Фото з Vogue Runway



Кутюрний показ бренду Fendi / Фото з Vogue Runway



Кутюрний показ бренду Fendi / Фото з Vogue Runway



Кутюрний показ бренду Fendi / Фото з Vogue Runway