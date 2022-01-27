Популярна манекенниця Ірина Шейк – одна з небагатьох зірок, яка постійно потрапляє в об’єктиви стрітстайл-фотографів. Найчастіше зірку подіумів фотографують на прогулянці з донькою Леєю. Цього разу матуся не потрапила під приціл папараці, втім продемонструвала свій образ в інстаграмі, за яким стежить 17,5 мільйонів прихильників зі всього світу.

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Ірина Шейк любить зручне та комфортне вбрання. На світські заходи вона обирає костюми, сукні та високі підбори, втім для комфортного пересування містом завжди одягає черевики, джинси, базові пуховики взимку та жакети оверсайз на теплу пору року.

У мережі знаменитість опублікувала стильний образ, який може повторити кожна модниця.

Аутфіт Ірини Шейк

Манекенниця одягнула чорне худі з капюшоном від бренду Hugo Boss. Ірина приміряла виріб з колекції весна – літо 2022. На офіційному сайті худі можна придбати за понад 5 тисяч гривень.

Образ модель доповнила чорними шкіряними штанами, які ні в цьому, ні у весняно-літньому сезоні не здаватимуть своїх позицій. Штани з екошкіри – це чудова альтернатива джинсам, тому вони ніколи не будуть набридати. Ними можна довершувати святкові образи з блузами та туфлями, та доповнювати штанами світшоти та кросівки.

Ірина Шейк розпустила волосся та постала перед камерою без макіяжу. Вона лише трохи підкреслила пухкі губи рожевим блиском для губ.



Модний образ Ірини Шейк / Фото з інстаграму моделі



Модний образ Ірини Шейк / Фото з інстаграму моделі