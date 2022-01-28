Ким Джонс создал для шоу Haute Couture научно-фантастические декорации. Его коллекция представленная в La Bourse довольно экстравагантная.

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Главной изюминкой показа стали декорации – подвешенные фрагменты римских арок, дым и сияние в воздухе. Это третий кутюрный показ Кима Джонса в роли креативного директора женской линии Fendi и первый, который он представил офлайн.

Дизайнер по-прежнему очарован Римом и его величественной красотой. По наитию он обратился к развалинам древних зданий, разбросанных в городе. Фрагменты статуй и фресок он перенес на ткань в линейке прет-а-порте.

Джонс смешал городские структуры с футуристическими образами и украсил ими вечернюю одежду. Репродукции статуй возле монументальной штаб-квартиры Fendi Palazzo della Civiltà Italiana были нарисованы вручную на бархатных платьях и накидке из стриженой норки, ссылаясь на статуи из ленты "Прометей".

Дизайнер представил много платьев-колонов разной длины, украшенных античными статуями или узорами в стиле барокко.

Основу палитры составил именно черный цвет. Модели шагали по подиуму в туфлях с футуристической платформой, а в руках несли миниатюрные сумочки. Образы дополняли крупные колье, серьги и каффы, а также стразы на лице.

Кутюрный показ бренда Fendi / Фото из Vogue Runway

Кутюрный показ бренда Fendi / Фото из Vogue Runway

Кутюрный показ бренда Fendi / Фото из Vogue Runway

Кутюрный показ бренда Fendi / Фото из Vogue Runway

Кутюрный показ бренда Fendi / Фото из Vogue Runway

Кутюрный показ бренда Fendi / Фото из Vogue Runway

Кутюрный показ бренда Fendi / Фото из Vogue Runway