С 3 по 6 февраля состоялся 25-й юбилейный Ukrainian Fashion Week. На светское событие каждый день собиралось много украинских знаменитостей. Ирина Горова и Надя Дорофеева пришли во второй день модного события на показ новой коллекции украинского дизайнера Эльвиры Гасановой.

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Модницы оделись в изысканные костюмы, созданные талантливым дизайнером. В эффектных образах знаменитости красовались в Художественном арсенале среди самых успешных представителей шоу-бизнеса и модной индустрии.

Образы знаменитостей

Ирина Горова выбрала роскошный синий костюм, который состоял из удлиненного жакета и рукавов. Эффектный look Ирина дополнила костюмными брюками, кожаным черным поясом и объемным клатчем в ромбы.

Надя Дорофеева поразила публику не менее интересным аутфитом. Знаменитость примерила под низ белую футболку, сверху надела расслабленный жилет с вышивкой кристаллами Swarovski. Певица дополнила образ брюками палаццо, ботинками на массивной платформе и классическим черным жакетом.



Роскошные образы Нади Дорофеевой и Ирины Горовой / Фото из инстаграма