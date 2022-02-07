При создании коллекции основательница бренда Эльвира Гасанова вдохновлялась одной из самых ярких эпох в моде – революционными 1920-ми годами. На подиум вышли модели в длинных платьях, удлиненных жакетах с массивной линией плеча и в топах из перьев.

Интересно Ирина Горова и Надя Дорофеева появились на Ukrainian Fashion Week в роскошных костюмах

Кроме характерных элементов одежды, дизайнер добавила современные силуэты и материалы. Эльвира Гасанова создала наряды из льна, добавила в коллекцию укороченные жакеты и мини-юбки с бахромой, полупрозрачные блузы и сетчатые платья, акцентные вырезы и выделила очерченную талию.

В коллекции Pre-Fall 2022 со стилистом Женей Скварской мы объединили эти непохожие грани. В результате получились изысканные, но в то же время строгие брючные костюмы с блестящими вышивками, камнями. Преобладают в коллекции оттенки шоколада и розы с клубникой – идеальный рецепт для любой вечеринки этим летом,

– рассказала о коллекции Эльвира Гасанова.

На модном событии собралось много знаменитостей украинского шоу-бизнеса. На показ бренда GASANOVA пришла солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая, телеведущая Катя Осадчая, певица Надя Дорофеева, продюсер Ирина Горова и многие другие.

Показ новой коллекции GASANOVA: смотрите видео

Напомним, во время предыдущего показа осенью дизайнер решила отказаться от привычного всем формата и превратила представление коллекции в настоящее зрелище. В середине зала Художественного арсенала находились манекены в одежде из коллекции Гасановой. Шоу проходило под пение солистки группы KAZKA – Александры Зарицкой.