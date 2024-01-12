Хлои Кардашьян снялась в юбке FROLOV для известного журнала
Источник:Инстаграмм FROLOV
Звезда позировала на обложку Tmrw в длинном кожаном наряде с вырезами на бедрах.
Американская звезда телевидения Хлои Кардашьян снялась для журнала Tmrw в юбке от украинского дизайнера Ивана Фролова. Это очередной триумф бренда после того, как в платье от FROLOV в новом клипе снялась Джей Ло.
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Для фотосессии глянца Хлои Кардашьян надела кутюрную кожаную модель с высокой посадкой и вырезами на бедрах. Совместила эффектный низ она с черным минималистическим топом.
Образ для съемки подбирала известная стилистка Кэти Моссман.
Мировой успех Ивана Фролова
Ивана Фролова знают далеко за пределами Украины. Кроме Дженнифер Лопес, его наряды выбирали для выступлений и светских мероприятий Бейонсе, Манескин, Рита Ора, Дуа Липа, Кайли Миноуг и Гвен Стефани. Узнаваемыми деталями бренда Frolov являются корсеты, бра и перчатки.