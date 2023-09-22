Поп-икона выбрала кутюрное платье от нашего украинского бренда FROLOV, пишет 24 Канал. Платье "Заря" из кутюрной коллекции, посвященной исследованию украинской сексуальности.

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Знаменитость примеряла на себе черное платье с корсетом и традиционной аппликацией в виде полосок разных длин с кристаллами Swarovski. Эта авторская техника была вышита вручную.

Сверху Кайли Миноуг надела объемный тренч черного цвета из кожи и предстала на обложке альбома с пышными локонами.

На кадре, посвященном альбому, певица позировала в том же платье, впрочем образ довершила виниловой кожаной курткой синего цвета.



Обложка альбома Кайли Миноуг / Фото

Звезды в наряде от FROLOV

Недавно Бейонсе поразила всех уходом в платье от украинского бренда FROLOV. Это не впервые украинский дизайнер шьет наряд для R&B-дивы.

В январе певица выступила на презентации гостиничного комплекса в Дубае в розовом платье Firework с фирменным корсетом и дизайном в виде кристаллов.

Также известный украинский бренд FROLOV создал концертные костюмы для победителей Евровидения-2021 Måneskin. В них итальянские рокеры выступили в Таллине, где завершили европейский тур Loud Kids.