Чтобы роскошно выглядеть, не обязательно иметь дорогие вещи, пишет 24 Канал. Обратите внимание всего на несколько вещей и аксессуаров, которые важны в гардеробе каждой из нас.

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Стиль – это больше, чем мода. Именно он делает нас уникальным и особенным. Но несмотря на то, если бы мы не хотели выделяться на фоне других, все же стоит иметь наряды, которые придают нам элегантность.

Жакет

Блэйзер является неизменной вещью в осеннем гардеробе. А еще он выглядит очень красиво и элегантно. Сочетайте его с лонгсливами и джинсами, а также с трикотажными платьями и сапогами на каблуке. Всегда дорого смотрятся жакеты в черном и сером цвете.

Лоферы

Не отказывайте себе в удовольствии выглядеть в этом сезоне очень стильно. Все, что вам понадобится – лоферы и белые носки. Стилизуйте эту обувь с разнообразными платьями, короткими юбками и джинсами.

Брючный костюм

В этом году нас увлекла эстетика Old Money, а вместе с тем – тренд на штанные костюмы-тройки, состоящие из жакета, жилетки и штанов палаццо. Такая вещь выглядит очень дорого. Особое внимание обращайте на костюмы в тонкую полоску, ставшие актуальными с приходом осени.

Классическая сумка

У вас может быть много сумок, но среди них должно найтись место для одной классической модели в базовом цвете, которая будет довершать любой ваш образ. Делайте ставку на минималистичные модели без фурнитуры и прочих лишних деталей.

Часы

Всегда этот аксессуар придавал образам определенный шик. Поэтому советуем вам одевать его под свои элегантные или даже кэжуальные образы. Вы и сами увидите, как совсем по-другому чувствуете себя с часами.