Щоб розкішно виглядати, не обов’язково мати дорогі речі, пише 24 Канал. Зверніть увагу всього на кілька речей та аксесуарів, які є важливими в гардеробі кожної з нас.

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Стиль – це більше, ніж мода. Саме він робить нас унікальними та особливими. Та попри те, якби ми не хотіли вирізнятися на тлі інших, все ж таки варто мати вбрання, яке додає нам елегантності.

Жакет

Блейзер є незмінною річчю в осінньому гардеробі. А ще він дуже красиво та елегантно виглядає. Поєднуйте його з лонгслівами й джинсами, а також з трикотажними сукнями та чоботами на підборах. Завжди дорого виглядають жакети в чорному та сірому кольорі.

Лофери

Не відмовляйте собі у задоволенні виглядати цього сезону дуже стильно. Все, що вам знадобиться – лофери та білі шкарпетки. Стилізуйте це взуття з різноманітними сукнями, короткими спідницями та джинсами.

Штанний костюм

Цього року нас захопила естетика Old Money, а разом із тим – тренд на штанні костюми-трійки, які складаються з жакета, жилетки і штанів палаццо. Така річ має дуже дорогий вигляд. Особливу увагу звертайте на костюми в тонку смужку, які стали актуальними з приходом осені.

Класична сумка

У вас може бути багато сумок, але серед них має знайтися місце для однієї класичної моделі в базовому кольорі, яка буде довершувати будь-який ваш образ. Робіть ставку на мінімалістичні моделі без фурнітури та інших зайвих деталей.

Годинник

Завжди цей аксесуар додавав образам певного шику. Саме тому радимо вам одягати його під свої елегантні чи навіть кежуальні образи. Ви й самі побачите, як зовсім по-іншому відчуваєте себе з годинниками.