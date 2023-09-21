Якщо хочете мати красивий вигляд, вам доведеться розпрощатися з кількома сукнями, які не є актуальними та вже тривалий час вважаються застарілими, пишет 24 Канал.

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Мода постійно змінюється, тож замість речей на заміну їм приходять інші. У нашій добірці зібрані сукні, які вже застріли. Вони безнадійно застаріли, тож точно більше не повернуться в моду.

Сукня з баскою

Такий фасон сукні був у моді дуже давно. Такі сукні давно мають покинути наші гардероби, втім інколи вони все одно зустрічаються на дівчатах. Якщо ви одягнете таку сукню, то в очі особливо впаде застріла модель сукні. Таким сукням не місце у вашому гардеробі.



Антитрендові сукні 2023 / Фото Pinterest

Малетт

Фасон сукні, в якій короткий перед та довгий спадаючий низ вже дуже давно вийшов з моди. Така сукня є зовсім неактуальною. Не одягайте її, якщо не хочете всім показати, що застрягли у 2010 році.



Антитрендові сукні 2023 / Фото Pinterest

Сукня-сорочка

У 2023 році сукня-сорочка неактуальною та абсолютно непривабливою. Серед всіх трендів на жіночі сукні ви точно знайдете для себе гідну альтернативу, а від сукні-сорочки краще відмовитися.



Антитрендові сукні 2023 / Фото Pinterest

Бандажна сукня

Така сукня вже багато років не користується популярністю. Вже тривалий час її майже ніхто не носить, тому не намагайтеся цю сукню ще втримати у своєму гардеробі з надією, що мода на неї повернеться.

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Антитрендові сукні 2023 / Фото Pinterest