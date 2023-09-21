Если хотите выглядеть красиво, вам придется расстаться с несколькими платьями, которые не являются актуальными и уже долгое время считаются устаревшими, пишет 24 Канал.

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Мода постоянно меняется, так что вместо вещей на замену им приходят другие. В нашей подборке собраны платья, которые уже застрелили. Они безнадежно устарели, так что точно больше не вернутся в моду.

Платье с баской

Такой фасон платья был в моде очень давно. Такие платья давно должны покинуть наши гардеробы, но иногда они все равно встречаются на девушках. Если вы наденете такое платье, то в глаза особенно бросится застрелившаяся модель платья. Таким платьям не место в вашем гардеробе.



Антитрендовые платья 2023 / Фото Pinterest

Малетт

Фасон платья, в котором короткий перед и длинный ниспадающий низ уже очень давно вышел из моды. Такое платье совсем неактуально. Не одевайте ее, если не хотите всем показать, что застряли в 2010 году.



Антитрендовые платья 2023 / Фото Pinterest

Платье-рубашка

В 2023 году платье-рубашка неактуальное и абсолютно непривлекательна. Среди всех трендов на женские платья вы точно найдете для себя достойную альтернативу, а от платья-рубашки лучше отказаться.



Антитрендовые платья 2023 / Фото Pinterest

Бандажное платье

Такое платье уже много лет не пользуется популярностью. Уже долгое время его почти никто не носит, поэтому не пытайтесь это платье еще удержать в своем гардеробе с надеждой, что мода на него вернется.

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Антитрендовые платья 2023 / Фото Pinterest