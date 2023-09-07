С мая Бейонсе гастролирует со своим туром "Renaissance", пишет 24 Канал. Певица уже объездила Европу, немало штатов в Америке и будет выступать перед зрителями до начала декабря.

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Для своего выступления в Фениксе, штат Аризона, американка выбрала невероятное платье трендового оттенка металлик, которое сшил для нее украинский молодой бренд YASPIS вместе с грузинским брендом Situationist.

Платье состояло из перекрестного лифа и юбки с вырезом к бедру. Платье довершала чудесная вставка на талии с переливающимися камнями и длинными серебристыми перчатками.

Исполнительница распустила волосы и оставила их прямыми, довершив свой выход серебристыми серьгами и макияжем в коричневых тонах.



Роскошный образ Бейонсе / Фото инстаграмм @beyonce



Роскошный образ Бейонсе / Фото инстаграмм @beyonce

Как отмечает издание Elle, бренд YASPIS был запущен в 2021 году. Креативный директор и основатель модного бренда YASPIS Нина Коломийцева совместно с грузинским брендом SITUATIONIST и его креативным директором Иракли Русадзе представили коллаборацию во время Недели моды в Париже в рамках зимней коллекции 2023/24. Коллекция поступит в продажу осенью 2023 года.

Бейонсе в вещах украинских брендов

В 2023 году Бейонсе многократно появлялась в вещах от украинских брендов. На выступление гостиничного комплекса в Дубае певица надела розовое платье с блестящим корсетом украинского дизайнера Ивана Фролова.

Второй раз в платье от бренда FROLOV звезда появилась недавно во время своего концерта в Лас-Вегасе. Бейонсе надела металлическое миниплатье, верхняя часть которого во время выступления трансформировалась в прозрачное боди с вышитым вручную сердцем FROLOV.

Также в коллекции Бейонсе есть шляпы и кепи от львовского дизайнера Руслана Багинского. В одном из них певица открыла концерт в Стокгольме. Она надела в объемную серебристую шляпу всю свою танцевальную команду.

Впоследствии певица одевала фуражку с блестками в Атланте от Ruslan Baginskiy, а также довершала свой красный комбинезон красной шляпой в Лондоне.