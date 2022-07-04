Образ 54-летней знаменитости опубликовала в своем инстаграмме звездная стилистка Элизабет Стюарт, работающая с такими знаменитостями, как Джессика Честейн, Кейт Бланетт и Аманда Сейфрид. Джулия Робертс примерила красивое платье от украинского бренда Overthesea.

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Актриса позировала перед камерой в платье-меди с небольшим рукавом. Изделие украшено разрезом в зоне декольте и разрезом на ноге. Джулия выбрала для себя стильное платье в мелкий цветочный принт. Такие платья особенно стильны летом и уже несколько сезонов не теряют своей популярности.

Знаменитость позировала в платье дома. Она распустила волосы и уложила свои естественные локоны, а на лице сделала нежный макияж.



Джулия Робертс в платье от украинской дизайнера / Фото из инстаграмма

Платье от украинского бренда стилистка приобрела с актрисой в Каннах. Об этом она сообщила в своем инстаграмме.

Один из способов поддержать Украину – делать покупки в Украине! Мы купили это платье на украинском сайте, чтобы носить в Каннах,

– отметила Элизабет Стюарт.

Джулия Робертс в этом году была гостьей на Каннском кинофестивале, традиционно проходившем на Лазурном побережье с середины до конца мая.

Платье от украинского бренда Overthesea имеет в своем гардеробе блоггер Таня Парфильева, волонтер Даша Астафьева и певица Надя Дорофеева.

Зарубежные знаменитости поддерживают Украину