Любительница стритстайл-фотографов и одна из главных гостей в первых рядах на Неделях моды Леони Ханне отправилась на отдых в живописное Сорренто.
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Блондинка настолько понравилась платью из легкой ткани от украинского бренда Jamemme, что теперь постоянно берет с собой на отдых платье от украинской марки.
На этот раз Леони Ханне надела длинное платье лимонного оттенка с собранными объемными рукавами. На закате Солнца и на фоне Неаполитанского залива немецкая инфлюэнсерша сделала волшебные кадры.
Красавица надела на отдыхе роскошное изделие Oceana лимонного оттенка из Pre-Fall коллекции бренда J'Amemme. Стоит такое платье на сайте бренда в 28 тысяч гривен.
Блондинка предстала перед камерой в роскошном платье, которое дополнила босоножками на каблуке и серебристой сумкой от Chanel. В комментариях фешониста особо отметила, что надела красивое платье от невероятного украинского бренда Jamemme.
Это платье создано из плиссированной органзы, позволяющей сохранить уникальный объем и силуэт.
Леони Ханне в платье от украинского бренда / Фото из инстаграмма
Леони Ханне в платье от украинского бренда / Фото из инстаграмма
Леони Ханне в украинских брендах
- Впервые Леони Ханне появилась в платье от украинского бренда Jamemme в ноябре на Мальдивах. Тогда она надела платье неонового оттенка .
- Впоследствии она позировала в двух роскошных платьях от Santa Brands – салатовом на длинный рукав и черном на бретелях.
- От этого бренда она также выбрала брюки из эластичной ткани белого цвета, усыпанные тысячами кристаллов.
- В канун Нового года блондинка показала впечатляющий блестящий аутфит в Париже. Леони примерила на себе серебристый костюм от украинского бренда NUÉ.