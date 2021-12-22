Знаменитая модная блогерша, которую обожают стритстайл-фотографы за ее непревзойденные образы, уже несколько раз надевала вещи от украинских дизайнеров. На этот раз Леони решила примерить эффектный костюм от бренда NUÉ. В платье из новой коллекции этой марки позировала бразильская супермодель Алессандра Амбросио.

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Fashion-блогер сотрудничает со многими люксовыми марками, поэтому довольно часто путешествует. За последний месяц Леони побывала на Мальдивах, в Турции и Великобритании. Сейчас знаменитость прилетела в Париж, где сделала эффектные кадры на фоне знаменитой Эйфелевой башни в костюме от украинского бренда.

Образ Леони Ханне

Красавица надела укороченный серебристый топ на завязках, который сексуально обнажает спину. На низ блондинка примерила мини-юбку. Костюм под вспышкой фотокамеры переливался сияющими блестками. Именно такой аутфит идеально подходит для празднования Нового года.

Красавица дополнила очаровательный образ блестящей сумкой от Prada. Леони завязала волосы в лаконичный хвост, надела колье на шею и дополнила look несколькими украшениями от Cartier.



Модный образ Леони Ханне / Фото из инстаграма



Модный образ Леони Ханне / Фото из инстаграма