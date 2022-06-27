Мэй Маск стала приглашенной гостьей на вечеринку Pride Month. В июне во всем мире проходят марши и другие мероприятия, призванные привлечь внимание общественности к проблемам и потребностям ЛГБТ-людей, а также отпраздновать прогресс, который они достигли в правах и свободах для себя.

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Знаменитая модель, диетология и писательница Мэй Маск пришла на вечеринку в символическом образе. Главной изюминкой блондинки стал макияж в цветах радужного флага (Флаг свободы) – интернационального символа сообщества лесби, геев, би и трансов.

Мать Илона Маска, как всегда, посетила светское мероприятие в непревзойденном аутфите. Стилист вложил эффектно ее короткие волосы, а визажистка кроме радужных проституток, сделала акцент на алые губы.

Под низ знаменитость надела базовую черную футболку, а сверху – черный жакет с ручной вышивкой фурнитуры от украинского бренда Pure creative project.

Look Мей Маск завершили красные атласные штаны, небольшой серебристый клатч и аксессуары. Модель надела на шею две массивные цепочки, дополнив их объемными серьгами и перстнями на пальцах.

"Было так весело празднуя Pride Month", – написала Мэй Маск в инстаграмме.



Мей Маск надела жакет от украинского бренда / Фото из инстаграмма



Мей Маск надела жакет от украинского бренда / Фото из инстаграмма

Мэй Маск поддерживает украинских дизайнеров

Южно-африканская модель едва ли не единственная знаменитость, имеющая в своем гардеробе огромное количество нарядов от украинских дизайнеров. Мэй Маск еще до войны в Украине постоянно появлялась в вещах от наших брендов, а после полномасштабного вторжения начала еще больше поддерживать украинских дизайнеров и все чаще прославляет наших дизайнеров своей огромной аудиторией в инстаграмме.

Только за последние два месяца Мэй Маск вышла в свет в платье-вышиванке и рубашке от KRIS MARÁN, одела костюм от одесского дизайнера Валерии Ковальской, появилась на премьере фильма в платье Gasanova, а впоследствии от этого бренда одела еще одно платье на гала-концерт Berggruen Prize в Лос-Анджелесе.

Также она примерила платье украинского дизайнера Дарьи Донец и голубовато-желтый кардиган.