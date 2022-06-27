Мей Маск стала запрошеною гостею на вечірку Pride Month. У червні у всьому світі проходять марші та інші заходи, які мають на меті привернути увагу громадськості до проблем та потреб ЛГБТ-людей, а також відсвяткувати прогрес, який вони досягнули у правах та свободах для себе.

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Знаменита модель, дієтологиня та письменниця Мей Маск прийшла на вечірку у символічному образі. Головною родзинкою білявки став макіяж в кольорах веселкового прапора (Прапор свободи) - інтернаціонального символа спільноти лесбі, геїв, бі і трансів.

Матір Ілона Маска, як завжди, відвідала світський захід в неперевершеному аутфіті. Стиліст вклав ефектно її коротке волосся, а візажистка окрім веселкових повій, зробила акцент на яскраво-червоні губи.

Під низ знаменитість одягнула базову чорну футболку, а зверху – чорний жакет з ручною вишивкою фурнітури від українського бренду Pure creative project.

Look Мей Маск довершили червоні атласні штани, невеликий сріблястий клатч та аксесуари. Модель одягнула на шию два масивних ланцюжки, доповнивши їх об’ємними сережками та перстенями на пальцях.

"Було так весело святкуючи Pride Month", – написала Мей Маск в інстаграмі.



Мей Маск одягнула жакет від українського бренду / Фото з інстаграму



Мей Маск одягнула жакет від українського бренду / Фото з інстаграму

Мей Маск підтримує українських дизайнерів

Південно-африканська модель чи не єдина знаменитість, яка має у своєму гардеробі величезну кількість вбрання від українських дизайнерів. Мей Маск ще до війни в Україні постійно з’являлася в речах від наших брендів, а після повномасштабного вторгення почала ще більше підтримувати українських дизайнерів та все частіше прославляє наших митців на свою величезну аудиторію в інстаграмі.

Лише за останні два місяці Мей Маск вийшла у світ в сукні-вишиванці та сорочці від KRIS MARÁN, одягнула костюм від одеської дизайнерки Валерії Ковальської, з’явилася на прем’єрі фільму у сукні Gasanova, а згодом від цього бренду одягнула ще одну сукню на гала-концерт Berggruen Prize у Лос-Анджелесі.

Також вона приміряла сукню української дизайнерки Дар’ї Донець та блакитно-жовтий кардиган.